PQ Group Holdings Aktie
WKN DE: A3CWMS / ISIN: US27923Q1094
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: PQ Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PQ Group wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,187 USD aus. Im letzten Jahr hatte PQ Group einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll PQ Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 237,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PQ Group 200,1 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,664 USD je Aktie, gegenüber -0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 966,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 723,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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