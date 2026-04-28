Precise Biometrics AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DMAZ / ISIN: SE0018013849
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Precise Biometrics Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Precise Biometrics Registered wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Precise Biometrics Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 SEK je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 21,0 Millionen SEK – ein Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Precise Biometrics Registered 20,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,020 SEK, gegenüber -0,260 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 90,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 77,8 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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