WKN DE: A3DMAZ / ISIN: SE0018013849

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Precise Biometrics Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Precise Biometrics Registered lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precise Biometrics Registered noch -0,020 SEK je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 22,1 Millionen SEK – ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Precise Biometrics Registered 21,8 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,010 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,110 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 82,9 Millionen SEK, gegenüber 86,9 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Precise Biometrics AB Registered Shs 0,20 5,06% Precise Biometrics AB Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

