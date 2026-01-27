Precision Drilling Aktie

Precision Drilling für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QH9T / ISIN: CA74022D4075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Precision Drilling stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Precision Drilling wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,04 CAD je Aktie gegenüber 1,06 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 492,6 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,20 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,81 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,85 Milliarden CAD, gegenüber 1,90 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Precision Drilling Corp Registered Shs

mehr Nachrichten