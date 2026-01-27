Erste Schätzungen: Precision Drilling stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Precision Drilling wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,04 CAD je Aktie gegenüber 1,06 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 492,6 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 468,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,20 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,81 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,85 Milliarden CAD, gegenüber 1,90 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at