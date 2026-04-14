Erste Schätzungen: Precision Drilling verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Precision Drilling lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,50 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,52 CAD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 509,6 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 496,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,21 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,140 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,84 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at