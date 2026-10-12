Precision Drilling Aktie
WKN DE: A2QH9T / ISIN: CA74022D4075
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Precision Drilling vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Precision Drilling präsentiert voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Precision Drilling im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,82 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,510 CAD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 14,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 531,4 Millionen CAD gegenüber 462,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,86 CAD je Aktie, gegenüber 0,140 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 1,84 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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