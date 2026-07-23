Erste Schätzungen: Premium Brands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Premium Brands wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass Premium Brands für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 CAD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,37 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 23,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,91 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,04 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,910 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,29 Milliarden CAD, gegenüber 7,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at