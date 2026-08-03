Prenetics Global Aktie
WKN DE: A3EUSU / ISIN: KYG722451229
|
03.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Prenetics Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Prenetics Global lässt sich voraussichtlich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Prenetics Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,840 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prenetics Global noch -1,030 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prenetics Global in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 233,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 49,9 Millionen USD im Vergleich zu 15,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,810 USD, gegenüber -2,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 222,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 92,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prenetics Global Limited Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Prenetics Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Prenetics Global präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Prenetics Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Prenetics Global zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Prenetics Global Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Prenetics Global Limited Registered Shs
|18,64
|-3,12%