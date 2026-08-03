Erste Schätzungen: Prenetics Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Prenetics Global lässt sich voraussichtlich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Prenetics Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,840 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prenetics Global noch -1,030 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prenetics Global in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 233,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 49,9 Millionen USD im Vergleich zu 15,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,810 USD, gegenüber -2,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 222,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 92,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at