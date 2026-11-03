Prenetics Global Aktie
WKN DE: A3EUSU / ISIN: KYG722451229
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03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Prenetics Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Prenetics Global wird voraussichtlich am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,820 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Prenetics Global 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 63,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 168,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Prenetics Global 23,6 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,512 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,680 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 223,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 92,4 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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