Erste Schätzungen: Prenetics Global zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prenetics Global präsentiert voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,290 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 38,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 265,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -2,220 USD, gegenüber -3,710 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 96,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 30,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at