Erste Schätzungen: Prestige Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prestige Brands stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 24,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,860 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,08 Prozent auf 329,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 274,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD, gegenüber 3,91 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at