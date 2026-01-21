Erste Schätzungen: Prestige Brands präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prestige Brands wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Prestige Brands in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 281,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 290,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,29 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,11 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,14 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at