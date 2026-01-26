Erste Schätzungen: Prevas (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Prevas (B) wird sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,11 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,81 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Prevas (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 439,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 432,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,09 SEK, gegenüber 7,13 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,63 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,59 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

