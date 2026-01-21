Erste Schätzungen: Pricer A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pricer A B präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Pricer A B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,270 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 11,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 630,0 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 705,0 Millionen SEK aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,220 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,810 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 2,19 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,56 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at