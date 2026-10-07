Erste Schätzungen: Pricer A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pricer A B wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,160 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pricer A B ein EPS von 0,200 SEK je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 3,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 598,4 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 577,0 Millionen SEK aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,400 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,010 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,02 Milliarden SEK, gegenüber 2,15 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at