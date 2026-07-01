Pricer A b Aktie

Pricer A b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899450 / ISIN: SE0000233934

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01.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pricer A B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pricer A B wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,040 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,82 Prozent erhöht. Damals waren -0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 442,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,7 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,260 SEK im Vergleich zu 0,010 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 2,09 Milliarden SEK, gegenüber 2,15 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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