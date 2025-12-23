Erste Schätzungen: Pricesmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pricesmart äußert sich voraussichtlich am 07.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent auf 1,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,48 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,82 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at