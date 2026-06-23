Pricesmart Aktie
WKN: 915929 / ISIN: US7415111092
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23.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pricesmart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pricesmart wird sich voraussichtlich am 08.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,32 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,79 Prozent erhöht. Damals waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,43 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,82 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,27 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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