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WKN DE: A1CVKD / ISIN: US74164M1080

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Primerica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Primerica wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Primerica im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,40 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 9,04 Prozent auf 881,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 808,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,62 USD im Vergleich zu 22,91 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD, gegenüber 3,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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