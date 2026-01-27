Erste Schätzungen: Primerica präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Primerica wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,67 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 843,9 Millionen USD gegenüber 803,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,37 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 13,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,28 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

