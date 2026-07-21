Erste Schätzungen: Primo Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Primo Brands wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,324 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 362,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,73 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,78 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at