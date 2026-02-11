Erste Schätzungen: Primo Brands stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Primo Brands stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,203 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Primo Brands für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,51 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,070 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,61 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,15 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at