Erste Schätzungen: Principal Financial Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Principal Financial Group wird voraussichtlich am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen, dass Principal Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 12,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,14 Milliarden USD gegenüber 3,67 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,38 USD je Aktie, gegenüber 5,25 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 16,37 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 15,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at