Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Principal Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Principal Financial Group wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,07 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Principal Financial Group 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Principal Financial Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,14 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Principal Financial Group 3,70 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,37 USD, gegenüber 5,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 16,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,63 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Principal Financial Group Inc.
Analysen zu Principal Financial Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Principal Financial Group Inc.
|79,00
|1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.