Erste Schätzungen: Principal Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Principal Financial Group wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,07 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Principal Financial Group 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Principal Financial Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,14 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Principal Financial Group 3,70 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,37 USD, gegenüber 5,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 16,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at