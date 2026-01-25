Erste Schätzungen: Principal Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Principal Financial Group gibt voraussichtlich am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Principal Financial Group ein EPS von 3,92 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Principal Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 4,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,24 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,30 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,68 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,72 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 16,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at