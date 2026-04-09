Erste Schätzungen: Prisma Properties Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Prisma Properties Registered präsentiert in der voraussichtlich am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,385 SEK je Aktie gegenüber 0,490 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prisma Properties Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 164,5 Millionen SEK im Vergleich zu 126,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,97 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,13 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 672,6 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 539,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at