Erste Schätzungen: Prisma Properties Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prisma Properties Registered veröffentlicht voraussichtlich am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,445 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Prisma Properties Registered ein EPS von 0,260 SEK je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 37,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 127,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 175,2 Millionen SEK aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,84 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,13 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 700,2 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 539,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at