Prisma Properties AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40FNP / ISIN: SE0022062055

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Prisma Properties Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prisma Properties Registered öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,490 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,660 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 185,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 37,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prisma Properties Registered einen Umsatz von 135,0 Millionen SEK eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,13 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 697,1 Millionen SEK, gegenüber 539,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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