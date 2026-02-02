Erste Schätzungen: Prisma Properties Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Prisma Properties Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,360 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 139,5 Millionen SEK – ein Plus von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prisma Properties Registered 113,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,250 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 529,2 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 435,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at