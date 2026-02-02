Prisma Properties AB Registered Shs Aktie

Prisma Properties AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40FNP / ISIN: SE0022062055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Prisma Properties Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Prisma Properties Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,360 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 139,5 Millionen SEK – ein Plus von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prisma Properties Registered 113,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,250 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 529,2 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 435,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prisma Properties AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Prisma Properties AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prisma Properties AB Registered Shs 25,10 -0,20% Prisma Properties AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen