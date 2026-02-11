Privia Health Group Aktie

Privia Health Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CN36 / ISIN: US74276R1023

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Privia Health Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Privia Health Group wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Privia Health Group mit 0,030 USD je Aktie genauso viel verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,99 Prozent auf 516,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 460,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,132 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,110 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

