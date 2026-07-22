Erste Schätzungen: Privia Health Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Privia Health Group wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,068 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 597,8 Millionen USD gegenüber 521,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,244 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 2,42 Milliarden USD im Vergleich zu 2,12 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at