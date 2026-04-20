Proact It Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CPLX / ISIN: SE0015961222

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Proact It Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Proact It Group Registered äußert sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,94 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Proact It Group Registered nach der Prognose von 1 Analyst 1,23 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 9,72 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,67 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,83 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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