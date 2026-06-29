Erste Schätzungen: Proact It Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Proact It Group Registered wird voraussichtlich am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,39 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 168,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,890 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,25 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 10,00 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,67 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 5,00 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 4,68 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at