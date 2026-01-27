Proact It Group AB Registered Shs Aktie

Proact It Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPLX / ISIN: SE0015961222

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Proact It Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Proact It Group Registered wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,52 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,87 SEK je Aktie erzielt worden.

Proact It Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 5,57 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 8,15 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,75 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,86 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Proact It Group AB Registered Shs 9,62 -2,14% Proact It Group AB Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

