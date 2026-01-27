Proact It Group AB Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Proact It Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Proact It Group Registered wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,52 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,87 SEK je Aktie erzielt worden.
Proact It Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 5,57 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 8,15 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,75 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,86 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
