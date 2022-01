Erste Schätzungen: Probi Ab stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Probi Ab präsentiert in der voraussichtlich am 02.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,69 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,13 Prozent erhöht. Damals waren 2,66 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Probi Ab mit einem Umsatz von insgesamt 185,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,04 SEK, gegenüber 11,44 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 661,0 Millionen SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 717,0 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at