Erste Schätzungen: PROCEPT BioRobotics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PROCEPT BioRobotics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,324 USD. Das entspräche einem Gewinn von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,350 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll PROCEPT BioRobotics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 93,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,41 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,511 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,750 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 326,4 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 224,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at