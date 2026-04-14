Erste Schätzungen: PROCEPT BioRobotics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PROCEPT BioRobotics gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,563 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 16,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 80,5 Millionen USD gegenüber 69,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,539 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,720 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 396,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 308,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at