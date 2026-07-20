PROCEPT BioRobotics Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C3AJ / ISIN: US74276L1052
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PROCEPT BioRobotics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PROCEPT BioRobotics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,463 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PROCEPT BioRobotics noch ein Verlust pro Aktie von -0,350 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PROCEPT BioRobotics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 92,6 Millionen USD im Vergleich zu 79,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,537 USD, gegenüber -1,720 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 397,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 308,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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