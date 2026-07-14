Erste Schätzungen: Procore Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Procore Technologies wird voraussichtlich am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,414 USD aus. Im letzten Jahr hatte Procore Technologies einen Verlust von -0,140 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 12,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 365,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 323,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,670 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,50 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,32 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at