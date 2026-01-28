Erste Schätzungen: Procore Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Procore Technologies stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,356 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Procore Technologies ein EPS von -0,420 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Procore Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 340,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 302,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie, gegenüber -0,720 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at