Erste Schätzungen: Procore Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Procore Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,362 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Procore Technologies -0,220 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Procore Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 352,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 310,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,670 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at