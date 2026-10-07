Erste Schätzungen: Procter Gamble legt Quartalsergebnis vor

Procter Gamble veröffentlicht voraussichtlich am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,88 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,95 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,75 Milliarden USD gegenüber 22,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 88,78 Milliarden USD, gegenüber 87,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at