Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Procter Gamble präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Procter Gamble öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.
17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 21,43 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 20,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,88 USD im Vergleich zu 6,51 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 87,18 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 84,28 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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