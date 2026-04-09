Erste Schätzungen: Procter Gamble verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Procter Gamble gibt voraussichtlich am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,57 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,78 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,96 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,51 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 84,28 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at