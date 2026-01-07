Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|
07.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Procter Gamble vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Procter Gamble wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,87 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,88 USD je Aktie vermeldet.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,36 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,88 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 86,90 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 84,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
07.01.26
|Erste Schätzungen: Procter Gamble vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Procter Gamble-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
26.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
Aktien in diesem Artikel
|Procter & Gamble Co.
|118,46
|-0,87%