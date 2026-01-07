Erste Schätzungen: Procter Gamble vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Procter Gamble wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,87 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,88 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,36 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,88 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 86,90 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 84,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

