Proficient Auto Logistics Aktie

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WKN DE: A40AE1 / ISIN: US74317M1045

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Proficient Auto Logistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Proficient Auto Logistics lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Proficient Auto Logistics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 155,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 35,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,048 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 555,7 Millionen USD, gegenüber 430,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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