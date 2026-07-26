Erste Schätzungen: Proficient Auto Logistics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Proficient Auto Logistics gibt voraussichtlich am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,059 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 106,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD, gegenüber -1,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 412,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 430,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at