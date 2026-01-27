Profoto Aktie

Erste Schätzungen: Profoto präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Profoto lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,240 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,08 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 177,3 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,900 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,15 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 619,2 Millionen SEK, gegenüber 731,0 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

