Erste Schätzungen: Profound Medical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Profound Medical lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Profound Medical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,192 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,360 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 7,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,823 USD im Vergleich zu -1,970 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 25,8 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at