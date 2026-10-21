Profound Medical Aktie
WKN DE: A2PTXJ / ISIN: CA74319B5027
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Profound Medical gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Profound Medical lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Profound Medical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,192 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,360 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 7,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,823 USD im Vergleich zu -1,970 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 25,8 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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