WKN DE: A2PTXJ / ISIN: CA74319B5027

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Profound Medical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Profound Medical wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,273 USD gegenüber -0,280 CAD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 7,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 5,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,365 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,530 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 17,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 14,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Profound Medical Corp Registered Shs

Analysen zu Profound Medical Corp Registered Shs

