Erste Schätzungen: Profound Medical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Profound Medical wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,273 USD gegenüber -0,280 CAD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 7,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 5,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,365 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,530 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 17,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 14,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at